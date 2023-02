Es irónico, pero real. La justicia en Panamá camina a pasos de tortuga y en ese camino, los casos van quedando o prescritos o terminan con fallos que dejan un mal sabor de boca a la sociedad. En la Corte Suprema de Justicia han cambiado a seis magistrados durante este período y la sociedad espera que haya certeza del castigo, para volver a confiar. El problema es mayúsculo, porque esa desconfianza que reina trastoca todo el engranaje social y vulnera la unidad que debe reinar. Es mucho trabajo por hacer, ya que no solo es llegar al culpable, sino que la investigación que se inicia busque al verdadero culpable y no actúe por mandato de quien controla el verdadero poder. La certeza del castigo es una deuda que tiene la administración de justicia para con la sociedad. Muchas administraciones han pasado y la desconfianza fue creciendo. Lo triste hoy es que más fuerza de coerción tiene el que le quiten la visa de Estados Unidos que la administración de justicia panameña. Esa realidad, que hoy es un hecho, es una vergüenza para la administración de justicia, que tiene que dar los pasos necesarios, hacer los cambios que deba hacer para que la población vuelva a confiar, para que no repita la trillada expresión de que al único que condenan es al “hijo de la cocinera”. Necesitamos certeza del castigo, para volver a confiar. ¡Así de simple!