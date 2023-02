Una vez pasen estas elecciones, lo que debe hacerse es que el código permita la creación de partidos regionales, es decir, que abarquen un circuito y no todo el país.

Los hechos no se pueden ignorar. Los partidos políticos, tal y como están estructurados y la forma como se establece para su conformación legal, es lo que llevó a las candidaturas por la libre postulación. El propio Tribunal Electoral tuvo que acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia para que se permitiera la libre postulación y ahora hay otra demanda en la Corte por el impedimento que tienen quienes llegan a la cantidad de firmas mínimas, pero tienen que seguir en una carrera sin fin, porque el código Electoral tiene la cortapisa de que son solo los tres primeros lugares. Una vez pasen estas elecciones, lo que debe hacerse es que el código permita la creación de partidos regionales, es decir, que abarquen un circuito y no todo el país. Esto permitiría un sistema más justo y que el dinero público que se usa para financiar a los partidos políticos llegue a más personas y que se use también de una mejor forma para la formación política. Estamos ya bien avanzados en el siglo XXI y todavía aquí andamos con cortapisas contra los ciudadanos que quieren aspirar a cargos de elección popular pero sin formar parte de partidos políticos grandes. De hecho, la cantidad de gente que se inscribe para la libre postulación lo demuestra y que la formación de partidos regionales es el camino justo y necesario. ¡Así de simple!