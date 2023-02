La nueva comunicación se impone y se trata de informar para bien. Es el nuevo esquema de información que inspire a la sociedad a hacer el bien, para alcanzar el estado de bienestar. Y ese estado de bienestar va acorde entre el ser humano, hombre o mujer, niño o anciano y la naturaleza. De lo que se trata no es solo de hacer la denuncia, sino de proponer las posibles soluciones. La nueva comunicación debe romper la gran amenaza que significan las “fakes news”, que, cual sargazo, han invadido a la sociedad y han convertido a los pueblos en enemigos entre sí, con desconfianza, desunido, falta de vergüenza o solidaridad. Los medios de comunicación, en la nueva era, no solo necesitan reconvertir el negocio de la información, sino ser faros de la sociedad. La juventud está experimentando con las nuevas tecnologías y la apartan de la información que se brinda de forma tradicional. No significa que no necesiten esa información, sino que el medio debe lograr dársela a la manera como ese joven quiere recibirla. Entramos en un momento crítico, donde salen a relucir los buenos o los malos, pero en esta ocasión no se trata de ellos, sino de la humanidad como un todo. Los medios deben ser ese faro que alumbre con las diversas ideas, que permitan avanzar hacia el futuro en su estado de bienestar. Seguir como vamos, es seguir en el error. ¡Así de simple!