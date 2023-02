Que Panamá sea un país del conocimiento, con oportunidades para la formación educativa de todos sus habitantes, es una de las premisas expuestas en el plan del actual presidente Laurentino Cortizo. Las intenciones dadas a conocer oportunamente durante su campaña electoral, ubicaban a la educación como un pilar fundamental del Estado y una estrella dentro del Gobierno. Sin embargo, la educación universitaria, como uno de los principales instrumentos para alcanzar progreso y desarrollo, nunca ha recibido la atención que merece. Y la realidad es que ningún país puede alcanzar un grado de desarrollo sin buenas instituciones de educación universitaria. El más reciente “ranking” de universidades de América Latina refleja que la Universidad Tecnológica de Panamá es la mejor del país, en el puesto 178. Y aunque en las últimas décadas, múltiples universidades no oficiales han ingresado al mercado, ninguna está siquiera entre las trescientas mejores. La realidad panameña es que nuestras universidades están muy por debajo del resto en el continente y no sirven para lo que están supuesto a ofrecer. Si enseñan turismo, no complementan en lo más mínimo con el estudio de idiomas y mucho menos con crear una cultura de servicio al cliente. Si gradúan médicos, ni siquiera coordinan para que sus estudiantes encuentren las plazas en los hospitales para realizar los dos años de internado. Y peor aún, ninguna ofrece una carrera de geología o ingeniería de minas, con tantos recursos no renovables que tiene el país. Por ello, es totalmente necesario el compromiso mancomunado de todos los actores para planificar un sistema nacional de educación que no solo sea posible a nivel de primaria o secundaria, sino que sea pertinente y de excelencia a nivel universitario, y especialmente en las áreas que más necesita el país.