La innovación es clave

El 2023 es un año retador. No solo por la inflación y el incremento de las tasas de interés, sino por el impacto de diversas variables macroeconómicas en los consumidores y los costos laborales, servicios públicos e insumos generales, entre otros. Es cierto, las cifras y los resultados del 2022 y las proyecciones para el 2023 lucen prometedoras, pero igualmente las circunstancias nos imponen comenzar a trabajar diferente y al máximo para contener cualquier fuerza negativa que afecte nuestra economía. Para ello debemos ser más creativos y saber adaptarnos a los tiempos difíciles que se avecinan. Existen, por ejemplo, grandes oportunidades en términos de innovación y transformación digital que no hemos incluido en nuestro abanico de opciones para el futuro. Esto supone hacer mayores y mejores esfuerzos para permitir que el país pueda abrir las puertas a aquellas empresas pioneras y hacer alianzas para la generación de valor en áreas de alto crecimiento. Panamá pudiera ser un destino de apoyo a los “startups” y de apuesta al impulso de la tecnología mundial. Pero para tal propósito, tenemos la tarea de encontrar mecanismos que involucren nuestras empresas a nuevos actores y nuevos escenarios. Optimismo con el futuro no solo significa salir de las listas grises y mejorar los índices de transparencia y combate de la corrupción; es tener una mirada empática con la situación actual del país y pensar “fuera de la caja” sobre las diferentes formas que tenemos para cambiar nuestro paradigma y mejorar nuestra calidad de vida. De allí que es urgente construir esa capacidad adaptativa, clave para preservar la competitividad de nuestra oferta y fundamental para asegurar un crecimiento sostenible de nuestra economía.