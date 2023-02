Subsidio y pobreza

Por décadas, hemos enfrentado el problema de la pobreza y pobreza extrema con subsidios. Es un círculo vicioso, porque, mientras un grupo de panameños se ha acostumbrado a recibir el “maná” del Estado sin tener que trabajar, los sucesivos Gobiernos han usado el subsidio para maquillar las cifras de la pobreza. Y es que en términos generales, pobreza extrema se define como la persona que vive con menos de un dólares al día. Es decir, con solo darle un dólar diario en subsidio, se saca a una persona de la pobreza extrema. No se cambia nada, pero en términos de la definición sí y los Gobiernos se ufanan con las cifras. El cardenal José Luis Lacunza hizo un llamado al Gobierno para que termine con los subsidios, porque convierte a las personas en “perezosas”. Aunque la afirmación haya caído mal a algunos, la realidad es que da en el clavo. Para eliminar la pobreza hay que enfrentar el problema con dos frentes: trabajo y educación. En el área de la comarca, donde se concentra la mayor cantidad de pobres y pobres extremos, están llenos de subsidios. No hay Gobierno que no haya caído en esta modalidad. La realidad, empero, es que los problemas siguen intactos. Lo que hay que hacer es poner a producir los vastos territorios comarcales y poner a trabajar a su gente, para generar riqueza para sus pueblos y para el país. Seguir como vamos, es seguir en el error. ¡Así de simple!