Carnaval y turismo

La celebración del Carnaval en Panamá es una tradición de décadas. Sus versiones han ido cambiando a lo largo de los años, pero el espíritu de la fiesta sigue intacto. Lo ilógico es ver cómo se desaprovecha el momento para sacarle el mayor rédito económico, con el fomento del turismo. Hay varias versiones del Carnaval en el país, pero las que más destacan son Las Tablas, Penonomé, Chitré y la ciudad capital. No menos importantes son Santiago y Dolega y de allí otras versiones más pequeñas. El asunto es que el Carnaval, guste o no guste, es quizás la única fiesta que dura cuatro días y mueve la economía en todo el país. Pero la fiesta del Carnaval no se aprovecha del todo y año tras año, se improvisa, sobre todo en la ciudad capital. El Carnaval capitalino, que es el que puede dar mayores réditos económicos por la cantidad de hoteles que tiene, debe ser organizado por una junta conformada por empresarios y funcionarios. No debe empezarse a trabajar dos o tres meses antes, sino uno o dos años antes. Por ejemplo, desde ya debe organizarse la versión del 2024. Que se venda el Carnaval como la gran fiesta, tal cual le sacan provecho Río de Janeiro o Nueva Orleans con el Mardi Gras. Seguir con improvisaciones, es seguir en el error. ¡Así de simple!