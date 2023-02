Nicaragüenses 'apátridas'

Daniel Ortega ha retirado la nacionalidad nicaragüense a más de 300 personas críticas a su gobierno. Entre los 'apatridas' considerados por el régimen se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, ambos en el exilio; el periodista Carlos Fernando Chamorro; la activista Azahalea Solís; el obispo Silvio Báez y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH). La propia Constitución de Nicaragua estipula que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”. La ONU dice que esta acción “viola las leyes internacionales” y que “el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y otros asociados a las opiniones políticas no puede justificar jamás la retirada de la nacionalidad”. El gobierno colombiano de Petro se pronunció ante el hecho y expuso - en un comunicado- que “estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado (...) en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”. El Gobierno de Chile y la Unión Europea también se han sumado al rechazo de esta medida. El autoritarismo de Ortega se expone una vez más sin necesidad de máscaras. Su política represiva sigue persiguiendo a quienes piensan diferente: opinar, cuestionar y jugar bajo las reglas de la democracia no es un delito. El despojo de la nacionalidad, la pérdida de derechos y la potestad de elegir dónde vivir no deben ser decisión de un régimen. Toda acción autoritaria y que atente contra los derechos de un individuo debe ser categóricamente condenada. Nos tiene que preocupar - y mucho- la impavidez y el silencio de muchos líderes de nuestra región ante este hecho: no se puede mirar hacia otro lado mientras los atropellos de Ortega sigan siendo tan recurrentes. Una posición de los gobiernos democráticos más activa y unánime evitará que se sigan cometiendo abusos. La comunidad internacional debe hacer lo que esté a su alcance con el fin de frenar estos actos de naturaleza tiránica y opresiva.