El negociado con los migrantes

Miles de migrantes de distintas nacionalidades llegan a la frontera sur de Panamá con el deseo de ir a Estados Unidos. Ante la avalancha de personas que se hacinan en ese lugar, Panamá hace ingentes esfuerzos para mitigar el sufrimiento y los graves riesgos que enfrentan los migrantes: los trasladan a albergues y a la frontera norte, entre otras cosas. Evidentemente, muchos se han quedado acá, que, aunque son una carga para el país, la sociedad panameña -a pesar de todo- tiene empatía con el dolor y el sufrimiento de estas personas; se palpó en la solidaridad ciudadana ante el trágico accidente de Gualaca. Lo que no se dice es cómo llegan al Darién y ante la vista gorda de las autoridades de los países del sur. No se aclara que el arribo es producto de un negociado entre coyotes y autoridades que nos trasladan el problema migratorio a nosotros. Algunos atraviesan el Perú y Ecuador, y en Colombia las bandas de traficantes de personas tienen toda una gama de precios y fórmulas para trasladarlos a Panamá. Unos caminan por trochas y otros navegan desde Puerto Obaldía y hacen su recorrido en lanchas rápidas, mientras que las autoridades miran hacia otro lado. Hay que parar el criminal tráfico de personas y acabar con las bandas delictivas de coyotes. Las autoridades de todos los países involucrados pueden desincentivar la migración irregular parando el negociado de las bandas criminales. Si no lo hacen es porque son cómplices de esa infamia.