Cultura higiénica

No es fácil educar para convivir en sociedad, sobre todo cuando en los hogares no se enseña a ser respetuosos con el prójimo ni menos ser limpios y ordenados. En nuestro país, lamentablemente, no existe una cultura de higiene. Las calles, los ríos y las propias aceras de las calles, generalmente, están llenas de basura, donde no hay atisbos de limpieza. El ornato y la pulcritud hace tiempo que salieron del léxico nacional. Predominan la suciedad y los malos olores. Ahora, en época de Carnaval, vimos las toneladas de basura esparcidas por doquier. La actual falta de conciencia higiénica colectiva nos retrotrae a una época primitiva hace poco más de 100 años, cuando la mayoría de los panameños tenían por costumbre hacer sus necesidades a la intemperie y no había ninguna entidad que recogiera ni la basura ni las excretas y sin rubor vivían en la inmundicia, como si fuera algo de lo más natural. Hay que promover la educación higiénica, organizar científicamente la recolección de la basura y las aguas negras y eliminar los vertederos a cielo abierto, que tanto daño le hacen al medio ambiente y a la salud de los panameños.