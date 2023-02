Periodismo y sociedad

El mundo está en plena metamorfosis, con una pandemia, una guerra, terremotos de gran escala, globos espías y accidentes (atentados) en trenes y fábricas de metales, en diversos países. Panamá no es ajena a esa realidad, más cuando sigue manteniendo una posición estratégica que los bandos en disputa la atesoran. Pero mientras esto ocurre, lo que se analiza en los medios de comunicación social no es esa realidad, sino la disputa por el control del poder y de la riqueza. Donde la propaganda y la militancia política se camuflan de periodismo, lo que alienta la división nacional. Decía Joseph Pulitzer que “con el tiempo, una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica, crea un público vil como ella misma”. Aquí parece que no nos damos cuenta y es hora de que los gremios analicen la situación y pongan freno a esta debacle. No es la primera vez que el país entra en una convulsión como la de hoy; de hecho, muchos comparan este momento con 1968, cuando sobrevino un golpe de Estado que duró 21 años. La Estrella de Panamá ha estado allí para contarlo. De hecho, hoy conmemoramos 174 años de estar informando y solo deseamos seguir cumpliendo muchos años más, con un periodismo de altura y que sirva para el desarrollo del país. Es nuestra misión y nuestro deber. ¡Así de simple!