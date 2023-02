Irrespeto a la Policía

Las autoridades tienen que poner un alto a las acciones de los delincuentes, sobre todo, a las organizaciones pandilleras y ligadas al narcotráfico. Desde hace algún tiempo, las acciones de estos grupos se han tratado como “hechos aislados”, pero hoy toman relevancia porque ya estos grupos no respetan a ninguna autoridad. Los encargos para asesinar a los enemigos, se hacen en cualquier lugar. No solo aparecen los cuerpos en los matorrales o en alguna alcantarilla. Ya matan en los restaurantes, en los centros comerciales y ahora van a esperar a sus víctimas hasta en el aeropuerto. La Policía no puede seguir tratando estos hechos criminales como aislados, porque están afectando a toda la población. A los sicarios no les importa hora ni lugar y mucho menos si una de sus balas penetra el cuerpo de un inocente, porque para ellos es un “daño colateral”. Panamá está vendiéndose como un país atractivo para el turismo, pero bonita propaganda se da cuando los sicarios llegan al mismo aeropuerto a esperar a un viajero para matarlo. La mano dura se impone, porque si de algo nos jactábamos los panameños, era de nuestra seguridad, pero parece que eso está cambiando y a pasos agigantados, al menos que la Policía se dé a respetar. ¡Así de simple!