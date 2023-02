Hay quienes plantean la refundación del país. No importa cómo se le llame al proceso; lo que importa es que todos los panameños sumemos esfuerzos en lograr una meta en común. En este caso, alcanzar el desarrollo humano debe ser esa cúspide que debemos alcanzar. Hay grandes problemas y pocos recursos, pero lo peor es que de esos escasos recursos, una cantidad se invierte donde menos se debe y muy poco donde realmente se debe. Entramos en la campaña política y todos los precandidatos tienen la mente puesta en la toma del poder. Hasta ahora no conocemos sus planes concretos y necesitamos saber cuál será el plan de acción de cada uno de esos aspirantes. Lo que no merecemos los panameños es ser sorprendiendo con acciones que no nos fueron presentadas. ¿Cómo van a generar plazas de empleos? ¿Cuál es su fórmula para la nueva seguridad social y el plan de jubilación? ¿Cómo van a desarrollar las áreas como Darién, Bocas del Toro y comarcas? Y es que el país no puede seguir tapando las necesidades con subsidios. Todas esas áreas deben ser productivas y aportar al PIB nacional. Necesitamos conocer los planes de acción de los precandidatos. La sociedad merece saber de antemano a qué atenerse y más cuando todos abogamos por la transparencia. ¡Así de simple!