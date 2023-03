Meta en común

“Hoy, cada quien tiene sus propias ideas de acuerdo con sus intereses y eso no construye un país. Necesitamos tener una meta común [...]”

Solo basta hacer una pregunta a los diversos precandidatos sobre ¿qué es lo prioritario que debe alcanzar Panamá en la próxima década?, para darse cuenta de si cada uno tiene una respuesta diferente. Repetir la misma pregunta a los partidos políticos y a los diversos gremios y también habrá muy poca coincidencia. Esta realidad nos dice cuál es el grado de desunión que existe en el país. Es necesario, entonces, que el liderazgo nacional trabaje en una meta común. Que todos los panameños sepamos hacia dónde irá el país en la siguiente década. Pero Panamá no tiene que pensarse solo por diez años; hay que pensarla por los próximos cincuenta y cien años. No obstante, por algo hay que empezar, el inicio de un debate sobre la meta que debe alcanzar el país en diez años es fundamental. En el siglo pasado, los panameños sabíamos lo que queríamos y era la recuperación plena de la zona del Canal. Hoy, cada quien tiene sus propias ideas de acuerdo con sus intereses y eso no construye un país. Necesitamos tener una meta común y es responsabilidad de todas las figuras políticas, sociales y gremiales de este país, que todos sepamos hacia dónde camina Panamá. ¡Así de simple!