Presión irresponsable

Si hay algo que los panameños debemos analizar con cuidado y con mucha responsabilidad es la nueva ley de la Caja de Seguro Social. La presión para que se discuta la nueva ley en medio de una campaña política es llevar al país a una situación de caos, porque hay dos propuestas en el camino que son las que dividen a todos los sectores. Por un lado, la que promueve las medidas paramétricas y aumenta la edad y baja los beneficios y la otra, que quiere que se elimine el sistema de cotización individual, se mantenga únicamente el sistema solidario y que no se muevan las paramétricas. Es irresponsable tocar este tema en plena actividad política. Lo que sí debe hacerse es ver qué posición tiene cada figura presidencial sobre este delicado tema. No hay duda de que tenemos que cambiar la ley y sí habría que modificar las medidas paramétricas. Lo que no debemos hacer es desmejorar las pensiones, porque si hoy un pensionado no quiere retirarse porque con lo que recibe no le alcanza para vivir, con menos beneficios la cuestión empeorará. Debemos discutir jubilaciones dignas, que permitan a los asegurados del sistema de pensiones de Panamá, tener la capacidad para gozar esa etapa de su vida, no para que vayan a pasar problemas. Seguir presionando para que discutamos la nueva ley de la Caja en este momento, es un acto suicida e irresponsable. ¡Así de simple!