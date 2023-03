Una parte de los gremios solo mira el tema de las pensiones a muy corto plazo, pero cualquier decisión que tomemos afectará a las futuras generaciones. La pregunta clave es ¿qué tipo de pensiones queremos para los panameños? Si lo vemos cortoplacista, el asunto termina en un desmejoramiento de los actuales beneficios, porque serían menores que el 60 por ciento actual. Además, habría que aumentar la edad de jubilación y los aportes tanto de los asegurados como de los patronos, así como el número de cuotas. Pero eso traerá como resultado personas pensionadas que no les alcanzará para vivir. La discusión entonces debe ser ¿qué pensiones queremos? Si nos comparamos con Chile, el resultado sería el de los chilenos, pero si nos comparamos con los países nórdicos, entonces podríamos hasta retirarnos en paraísos para jubilados. Esta es la razón por la que no se debe discutir a la ligera un sistema de pensiones. Debemos cambiar nuestra visión y ver más allá de 50 años, pensando en esos panameños que aún no han nacido. Y esto pasa por un cambio integral, porque hacer lo que se hizo en 2005 con la ley de la CSS es solo “patear la pelota”. Necesitamos discutir un plan de pensiones como lo tienen los nórdicos. Decir que eso no se puede es arrancar con el fracaso y pensar en el fracaso es estar en el error. ¡Así de simple!