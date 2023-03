El mundo transita por una metamorfosis que nos afecta a todos. Desde guerras con cañones y misiles, hasta las diplomáticas o de redes sociales. Pero en esta metamorfosis también se libran cambios que para muchos resultan incongruentes, para otros, una forma de lograr “derechos”. En España, por ejemplo, se aprobó una ley donde un menor de edad de 16 años puede decidir por sí mismo si aborta o se cambia de sexo, es decir, no necesita el consentimiento de sus progenitores. La sociedad mundial se debate ante estas novedades o absurdos que forman parte de ese rompecabezas y Panamá no escapa de esa realidad. Ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció diciendo que no es inconstitucional lo que establece el código de la Familia que reserva el matrimonio para hombre y mujer, lo que sin duda, elevará la queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay otros cambios que están en el camino que podrían revolucionar lo que hoy conocemos. Y es que hay quienes sugieren que también se modifiquen las normas que impiden que una persona que no llegue hasta los 35 años pueda dirigir los destinos de un país. Y no se extrañen que también los polígamos exijan como derecho el tener varias esposas o esposos. Toda esta realidad nos abruma y la falta de liderazgo nos pone en situación vulnerable. Es un mundo de cambios políticos, geográficos y sociales y solo hay que tener una visión muy clara de qué queremos como sociedad. El problema es ¿cuántos lo tiene claro? ¡Así de simple!