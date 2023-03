A la escuela

Si hay algo por lo que trabajar en Panamá es en la escuela. Y no se trata únicamente de una infraestructura para recibir niños y formarlos hasta que salgan de sexto año. De lo que se trata, es de darle una formación integral, que empieza en el hogar. Formar a un ser humano con todo su perfil y no únicamente para que se convierta en un simple trabajador. El ser humano requiere de una formación integral, que sepa usar sus oídos, su verbo, su razonamiento… Como en algún momento escribió la doctora Edilia Camargo: “Se suprimieron las materias que entrenaban el oído (música y solfeo) el ojo (educación artística). El latín (acá nunca se enseñó griego para ir a la fuente tanto de las escrituras como de la filosofía), raíz etimológica y muchas veces semántica de las lenguas romances. No existe una verdadera educación bilingüe respetuosa de las lenguas maternas (incluimos el inglés y el francés creolizado). En cuanto al deporte, el disfraz de educación física no toca entrenar cuerpos en la dura disciplina del "conócete a ti mismo" y el deporte competitivo en búsqueda de una zancada o un salto perfectos. Gestos coordinados perfectamente..En resistencia al dolor, por ejemplo, y al sufrimiento”. Y si no vamos hacia allá ¿qué se puede esperar? Empezamos la escuela, pero con la misma fórmula, pero hay que cambiar para formar a ese nuevo panameño de nuestro futuro. ¡Así de simple!