Liderazgo chino

La confrontación que vive el mundo, pasa por una solución en conjunto. El problema mayor es que no hay acuerdo sobre cómo abordar la paz y aunque China ha manifestado su posición con un documento de 12 puntos, todavía no logra convencer sobre su papel en la geopolítica mundial. Algunos analistas ven como ambigua la posición china y dudan que realmente sea efectiva para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, porque por un lado pide respeto para “la integridad territorial de todos los países”, incluido Ucrania, pero, por otra, pide atención para las “legítimas preocupaciones de todos los países”, en referencia a Rusia. Sin embargo, la paz sí pasa por China y todo depende de su papel en este asunto. El conflicto está desencadenando un grave problema global, porque todos somos afectados y es necesario que tanto China como Estados Unidos, así como la Unión Europea, unan esfuerzos en buscar una pronta solución. El problema hoy es que la conflagración se circunscribe en Ucrania, más no en Rusia. Pero con el paso de los días, esto puede llegar a Rusia y es lógico que la guerra se ramificará hacia otras áreas. China tiene un papel importante, solo está por verse si quiere jugar sola o trabajar en conjunto. ¡Así de simple!