Las campañas políticas afloran las vanidades y egos de la gente. Muchos salen como la “divina pomada”, dicen tener las fórmulas mágicas para llevar al país a otras esferas nunca antes alcanzadas. Basan sus campañas no hablando de sus planes, sino atacando lo que consideran se hace mal en el Gobierno de turno. Pero la realidad es que en Panamá no hay partido político que tenga un plan para el desarrollo. Salvo el PRD, que en su momento elaboró un plan a 2050, los demás solo elaboran planes de Gobierno para su eventual gestión si ganan las elecciones. Pero ¿qué es lo que realmente ata a Panamá en el subdesarrollo? Para muchos es la corrupción, mas la realidad es la falta de valores. Y lo curioso es que no hay partido político que haya lanzado una campaña para fortalecer los valores cívicos y morales en la sociedad. Los partidos políticos son la base de la democracia y como tal, deben ser guía y faro de esa sociedad. Y, como reza el refranero: “nunca es tarde cuando la dicha es buena”. Es oportuno que empiecen con sus campañas para fortalecer esos valores cívicos y morales que se han debilitado en Panamá. No solo se trata de hacer una campaña para ganar una elección: de lo que se trata es de darle un aporte importante a esa sociedad que quieren representar. ¡Así de simple!