Un plan a medida

Mientras los políticos optaron por la toma del poder para usarlo como si botín, los barones de la droga trazaron un plan para el desarrollo y seguridad de su "negocio". Los políticos se alejaron del plan de desarrollo y en ese descuido por solo alcanzar el poder, se convirtieron en presa fácil de los carteles. Los barones decidieron invertir en políticos no para hacerse del poder y obtener un botín, sino para asegurar su tranquilidad tanto en el movimiento de sus productos, como en la de sus propias viviendas. No reparan en poner más dinero en una campaña que el dinero en salario que obtendría el futuro funcionario. Y el funcionario tampoco repara en eso, porque no es su plata y lo único que debe hacer es satisfacer las demandas de los carteles. Ya hay varios ejemplos de como la narcomafia se ha tomado países y su plan es tomarlos todos, al menos que se les pare. Una buena acción es terminar con el financiamiento privado, porque nadie termina sabiendo realmente cuánto dinero gastan en una campaña y todos los políticos engañan con sus cuentas ante el Tribunal Electoral. Y el problema es mayor en los pequeños pueblos, costeros, donde el Estado está ausente. Esos espacios son los que se han tomado los narcos y les ha funcionado. Es hora de que aquí haya un plan de seguridad y que incluya la política partidista, porque lo que hay es de espanto. ¡Así de simple!