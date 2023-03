Por estos momentos se está comentando mucho sobre las “ciudades de 15 minutos”, que no es más que una ciudad donde sus habitantes encuentren y realicen a pie todo lo que necesiten en solo 15 minutos. ¿Será posible implantar esa idea en Panamá? Hay otras ideas que ya están en práctica en otras partes del mundo. Se trata de la “ciudad salvaje”, en la que el humano convive con la naturaleza. La ciudad es construida de tal manera que no afecte la naturaleza; es decir que la vida salvaje se mezcle con la urbanidad humana. San Francisco, en la capital panameña, es una candidata ideal para ser una ciudad de 15 minutos, pero ¿cómo llevar a El Chorrillo y Calidonia a ese mismo nivel? Los próximos meses serán agitados en lo político, pero es una gran oportunidad para que los candidatos a alcaldes nos digan cómo podrían estar a la vanguardia con sus ideas de una ciudad moderna, que conviva con la naturaleza y no seguir con las ciudades hostiles como las nuestras, que priorizan los autos y la deformación arquitectónica. Es un reto importante, pero más importante aún es elegir a gente con gran visión. No hay que inventar la rueda, Panamá tiene buenos arquitectos y urbanistas que nos pueden diseñar esas ciudades ideales. Solo hay que poner primero a los ciudadanos y no el negocio de la política para el “retorno de la inversión”. ¡Así de simple!