Un esfuerzo por la paz

La humanidad ha experimentado una larga lucha entre naciones en Medio Oriente y en África y está demostrado que ningún resultado positivo se logra con la guerra, salvo los guerreristas, que ganan millones de dólares a costa de la sangre por el uso de sus armas. Ya se sabe también que la guerra en Ucrania nos afecta a todos y hay que ponerle un alto. Es razonable que el presidente de China, Xi Jinping, tenga un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y ponga en el centro de las conversaciones la paz. Y es que Xi tiene la gran oportunidad de ser visto realmente como un líder mundial, si logra que Rusia y Ucrania vuelvan a conversar por la paz y le pongan un alto a la guerra. El próximo encuentro entre Xi y Putin, debe ser de resultados concretos. No hay tiempo para enunciados sobre acciones futuras, si no está por delante la paz y el fin de la guerra. Xi no es el primero que se reúne con Putin. Ya lo hizo Macron al inicio del conflicto y los resultados fueron un fracaso, porque hoy sigue la guerra con mayor intensidad. Primero fue una pandemia y luego la guerra en Ucrania que llevó la economía mundial por un despeñadero que golpeó con mucha fuerza a China, Rusia, Europa y Estados Unidos y por coletazo a todos los demás países del mundo. Es hora de retomar la paz y Xi tiene la gran oportunidad de hacerlo. Seguir con una retórica sin resultado, es un error. ¡Así de simple!