Temas para discutir

Aquí hay muchos presidenciables, pero muy pocas propuestas. Sin embargo la sociedad clama por respuestas, más allá de los problemas que ya sabe que existen. Por ejemplo: ¿qué proponen para pasar de una ciudad hostil a una ciudad para el bienestar? y ¿cuáles son sus alternativas para frenar la ola delincuencial y los asesinatos por encargos? Los modelos de pensiones en el mundo están cuestionados, ¿cuál es su propuesta para que los panameños tengan una pensión digna? Muchos panameños se educan en buenas universidades en el extranjero, pero no regresan porque no hay trabajos con una remuneración acorde a sus conocimientos, ¿cómo harían para repatriar a todas esas mentes brillantes panameñas? Estas son algunas preguntas básicas que nos tienen que responder los presidenciables. La sociedad requiere mirar el futuro con optimismo y que los jóvenes vean que aquí hay oportunidades. ¿Será posible que puedan ponerse a pensar en resolver estas cuantas interrogantes en lugar de seguir hablando de lo que sabemos que está mal? Son muchos temas por discutir y hay suficiente tiempo para desarrollar. Los medios de comunicación social tienen que cumplir su papel en develar a la sociedad qué piensan hacer estos precandidatos si llegan a ocupar el poder. Ser sorprendidos no es opción. ¡Así de simple!