En estos días que entramos en campañas, vale la pena analizar cuánto beneficio o daño le causan las denominadas “primarias” a la democracia. Si se hace un análisis preliminar, parece que el resultado de esta figura, que se introdujo en Panamá a mediados de los 90, es la degradación partidaria. No se elige el mejor, sino al más popular (o al que más plata da), lo que ha tenido consecuencias en la calidad de los partidos políticos. Y el problema es mayor cuando la solidez del partido queda afectada porque los que perdieron no terminan aceptando el liderazgo del que ganó. Aunque parezca un asunto aislado de cada partido, lo cierto es que termina afectando a la propia sociedad. Los partidos políticos tienen que fortalecerse y sería de gran ayuda que los panameños empecemos a analizar la figura de las primarias, sobre sus beneficios o perjuicios o si la figura es buena, pero ampliándola, como ocurre en otros países; es decir, que el candidato presidencial se escoja en una primaria donde vote toda la población y no únicamente los miembros de un partido político. La novedad fue interesante a mediados de los noventa, pero la práctica ha demostrado que las primarias fomentan la desunión y están atentando contra la propia democracia que se supone fortalecer. ¡Así de simple!