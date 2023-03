Para revisión

Es indudable que las primarias más que bien le han asestado un duro golpe a los partidos políticos. Y es que las inscripciones de adherentes promueven el clientelismo y allí empieza el relajo. De hecho, ¿por qué en Europa no hay primarias? En Panamá el propio Código Electoral obliga a las primarias después de los cien mil adherentes, pero esta figura hay que revisarla y buscar alternativas que realmente promuevan la democracia partidaria y no el debilitamiento de los partidos políticos. Igual pasa con los candidatos por la libre postulación, que no importa que hayan rebasado la cuota mínima, porque al final son los tres primeros que llegan los que pueden candidatizarse. Es oportuna la eliminación de las candidaturas por la libre postulación y en su lugar la creación de partidos regionales. Lo cierto es que en las últimas décadas ha habido una degradación dentro de los partidos políticos y la escasa formación de líderes. Necesitamos trabajar en el fortalecimiento de la democracia y no aferrarnos a figuras que la afectan. Hoy la sociedad panameña no es muy consciente del significado de la palabra ciudadanía y hace mucha falta cultura democrática. Quizás en las escuelas debamos ensayar con una materia sobre cultura democrática para los novenos grados. Lo cierto es que seguir como vamos es seguir atentando contra la democracia que pretendemos fortalecer. ¡Así de simple!