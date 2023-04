Mundo artificial

Las herramientas de inteligencia artificial avanzan de forma aceleradísima. No hace mucho, hemos conocido las hazañas, aparentemente seguras, de ChatGPT. Su habilidad de ofrecer respuestas muy parecidas a las humanas a cualquier pregunta, la ha convertido en la aplicación de mayor crecimiento en la historia de internet, alcanzando en apenas dos meses más de 590 millones de visitas y hasta 100 millones de usuarios únicos., según datos del diario El Mundo. Hay quienes aseguran que es la clave para resolver problemas mundiales por su capacidad de analizar grandes cantidades de datos, redactar informes con una velocidad no antes vista. Una información que podría contribuir a la previsión de desastres, diagnóstico de enfermedades y manejo de recursos. Por ello es esencial que entendamos los peligros potenciales que también entraña y conocer cuáles son las medidas para mitigarlos antes de que se convierta en una amenaza. Por ejemplo, la Europol ha advertido que esta herramienta podría servir para estafar a los usuarios. Científicos de Oxford, Elon Musk y otros líderes tecnológicos piden una pausa en la carrera de la inteligencia artificial por considerar que está “fuera de control”. Urgen a regular los avances en este campo y sugieren progresar de manera lenta y precavida. Solo si nos ponemos de acuerdo acerca de cómo usar la tecnología para el bien común y no únicamente para obtener beneficios económicos personales, podremos continuar. Es fundamental la colaboración global en todos estos asuntos tecnológicos y no verlos lejanos a nuestra geografía. Ninguna inteligencia artificial puede sustituirnos ni tomar decisiones por nosotros.