Develar sus planes

Los problemas en Panamá se han agravado y será peor si no le ponemos un freno a nuestra propia inactividad. El principal problema es la pérdida de los valores cívicos y morales y, lo peor, es que se cuestiona una superficialidad más que el problema en sí. Por ejemplo, la construcción de proyectos inmobiliarios no se planifica con todo el rigor que se debe, ya que, en la práctica, los nuevos residentes sufren las consecuencias: falta de agua, recolección inadecuada de la basura, calles atestadas, etc. Es hora de que las autoridades no aprueben ninguna barriada o edificio donde no se compruebe antes que todo funciona como “relojito suizo”. Ahora que entramos en campaña, ¿cuántos presidenciables nos van a decir qué hacer para resolver los graves problemas que hay en Panamá Este o Panamá Oeste, por ejemplo? Ambos sectores están muy ligados a la ciudad capital, pero deben tener vida propia. Es hora de que se sienten con urbanistas y planificadores de toda índole, para hacer de Panamá Oeste y Panamá Este lugares dignos para vivir y disfrutar en familia y no considerarlos solo como “ciudades dormitorios”. Ahora es el momento de decir lo que harían y no llegar a improvisar cuando asuman el poder. Seguir a oscuras, es seguir en el error. ¡Así de simple!