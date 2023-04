Día de duelo y reflexión

Hace 1990 años murió crucificado nuestro Señor Jesucristo. No solo nos llena de inmenso dolor su tormentoso viacrucis, sino también la crueldad y el ensañamiento que sufrió en el calvario. El enviado de Dios a la Tierra clamaba en sus últimas oraciones por el perdón para sus verdugos: “¡Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen!”, expresaba, lo que podría interpretarse como el perdón para los incapaces o inconscientes, pero no para aquellos que actúan con conciencia de su maldad y barbarie contra el prójimo, sin importarles para nada que la vida terrenal es pasajera y que todo comportamiento perverso acarrea graves consecuencias en el plano del espíritu. Jesús nos transmitía en sus últimos momentos la certeza de la otra vida, al comunicarle a uno de sus dos compañeros en el calvario: “Yo te aseguro que estarás hoy conmigo en el Paraíso” y finalmente daba a conocer a los seres humanos, en su última oración, que el plano espiritual existe y que hay un Dios que nos protege al exclamar: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Hoy, es un día de profundo dolor para los creyentes en la fe cristiana, pero también es un día de reflexión en la esperanza y en la fe por el milagro de la Resurrección que nos habla de un Dios vivo que nos guía en el camino de la verdad, de la vida eterna y de la luz en el plano del espíritu.