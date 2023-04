Contradicciones dañinas

Los panameños tenemos que preguntarnos si ¿somos libre mercado o no? Y es que, como en muchas cosas, una es lo que decimos, otra la que pensamos y hasta difiere de lo que hacemos. Todos queremos un sistema que nos permita desarrollar y crecer. Que nos dé oportunidades. Pero apenas logramos un pedacito de mercado, no queremos competencia. Eso pasa con las profesiones protegidas. Con la producción nacional. Con los servicios. Inclusive nos oponemos a la inmigración, como si todos fuéramos ngäbes u otras etnias originarias. En Aguadulce y Natá, los transportistas se oponen a que otras rutas que no nacen ahí, entren a la ciudad. En estos días amanecimos con cierres de vías (otra monstruosa demostración de insolidaridad e irrespeto al orden público)... y a los usuarios que son los que al final del día son los que pagan el funcionamiento de los servicios. Si los monopolistas del transporte dieran un buen servicio, no necesitarían protección de su pedacito de mercado. Estas son solo pequeñas muestras de la realidad de contradicciones en la que vivimos, y es un problema que superar. Tenemos que volvernos eficientes y ejercer el libre mercado como debe ser, y no es cuestión de un solo sector, sino de la mayoría en este país, porque una cosa es la que dicen y muy distinta la que hacen. ¡Así de simple!