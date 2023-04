Los últimos días hemos sido invadidos con noticias sobre capturas de grandes capos, pero a diferencia de años anteriores, no se trata de capos de México o Colombia, sino de Panamá.

Los últimos días hemos sido invadidos con noticias sobre capturas de grandes capos, pero a diferencia de años anteriores, no se trata de capos de México o Colombia, sino de Panamá. ¿Cómo dejamos que esos pequeños líderes de pandillas terminaran como grandes capos de la droga en Panamá? Es indudable que la seguridad ha carecido de un buen sistema de inteligencia, más cuando en las capturas que se están dando, hay varias personas que forman parte del engranaje gubernamental. En pocas palabras, los capos han logrado no solo dominar el territorio nacional, usar nuestros puertos para enviar la droga a otros continentes, sino que han penetrado las oficinas públicas y, sobre todo, la seguridad llámese Policía, Senan, Aduanas, etc. Bien por la nueva política de cero tolerancia y el inicio de un plan de desarticulación de todas estas bandas que en la práctica son sucursales de los grandes carteles. Hay que quebrar esta narcomafia que si permitimos que continúe expandiéndose, terminaremos con un Estado fallido como en otras latitudes. Hay que ser firmes y tener cero tolerancia con estos grupos de delincuentes, porque lo que está en peligro es la propia sociedad. ¡Así de simple!