Si hay algo que impide el desarrollo de una nación son los egos personales. Y el problema no solo está en las altas esferas, sino en todo el engranaje de la sociedad. Es necesario reforzar valores, porque los egos, más que la corrupción, están afectando a nuestro país. En cualquier agrupación salen a relucir. Y no se trata del disenso, de lo que se trata es de causar daño para que el otro no prospere. La sociedad tiene un gran problema de egos y eso nos carcome y nos consume. Se ponen trabas por cualquier cosa, sea una licitación de una obra pública o por el liderazgo de una agrupación. Es bueno el disentimiento y ayuda a crecer, pero cuando se camuflan acciones propias de los egos con el disentimiento, se frena una acción. Es lo que pasa en Panamá. Decía Freud que, el ego es una “parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior”. Lo peor es que cuando ese ego por sobresalir lleva a asumir posiciones donde no se está capacitado, la sociedad es la que sale perjudicada. Y cuando el ego va combinado con envidia, ni las bombas de Hiroshima y Nagasaki son tan letales. Hay un problema serio de egos en nuestra sociedad y es un freno para nuestro desarrollo. Tenemos que controlar esos egos y una forma es enfrentarlos. Nadie debe estar por encima de los demás. ¡Así de simple!