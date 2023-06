Nueva administración

“En Colombia ha funcionado muy bien la EPM (Empresas Públicas de Medellín), ¿por qué no replicar su modelo en la Caja de Seguro Social de Panamá?”

La Caja de Seguro Social es un ente muy grande, con una planilla que supera las 30 mil personas, es decir, tres veces las que emplea el Canal de Panamá. Fue una entidad muy rentable al inicio, pero hoy es burocrática, ineficiente y deficitaria. Y para grandes males, grandes remedios. La Caja debe entrar en una reingeniería total, donde el tema de jubilaciones esté en un lado y el de los asuntos hospitalarios en otro. Y en el tema hospitalario, debemos llegar a la fusión con los mismos servicios que presta el Ministerio de Salud. Hoy tenemos pensiones y atención médica, además de medicinas, pero todos estos servicios son muy deficientes. Panamá puede tener servicios médicos como los daneses y jubilaciones como los noruegos, pero tenemos que trabajar en ese plan y con esa meta. No debemos pasar de “mal a peor”, porque eso sí sería una estocada a nuestra sociedad. Es lógico que una buena administración traerá beneficios no solo de eficiencia, sino de ahorros importantes. Si se ha planteado que la Caja necesita una inyección económica de mil millones de dólares por año, ¿cuánto representa una administración eficiente? Empecemos a buscar soluciones más allá de las típicas alternativas planteadas. En Colombia ha funcionado muy bien la EPM (Empresas Públicas de Medellín), ¿por qué no replicar su modelo en la Caja de Seguro Social de Panamá? Seguir haciendo lo mismo es seguir cometiendo los mismos errores. ¡Así de simple!