Cultura y política

Tras la férrea dictadura de Lee Kuan Yew en Singapur, estableció un nuevo sistema político, el parlamentarismo, emulando el sistema inglés. Hoy Singapur goza de una pujante economía y es uno de los países más desarrollados. Muchos se preguntan si el resultado de Singapur sería similar en Latinoamérica. Alegan que nuestra cultura impide que se den resultados como el de Singapur; sin embargo, no hacen nada para intentar hacer el cambio y determinar si resulta o no. Sí hay que reconocer que la sociedad tiene que restablecer los valores cívicos y morales de manera voluntaria, porque lo que hizo Lee Kuan Yew fue de la forma dura, obligándolos. En el Singapur de la dictadura se decretó hasta la forma de arreglar el baño y sembró orden, respeto, valores, en la sociedad. Panamá pasó por una dictadura muy seria en los 70 y 80, pero luego desperdiciamos la oportunidad de recuperar una democracia con valores. Lo que hicimos fue engañarnos con una falsa democracia, donde el cebo fue el crecimiento económico, porque dejamos todos los portillos abiertos para la corrupción y es lo que tenemos hoy. Necesitamos un sistema político con contrapesos y para llegar a ello, necesitamos acuerdos entre todos los sectores de la sociedad. Y esto parte con un nuevo Contrato Social. Si no curamos la gangrena hoy, mañana habrá que amputar. Es nuestra realidad política en Panamá como en el resto de Latinoamérica. ¡Así de simple!