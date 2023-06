Si los empresarios, Gobierno y trabajadores actúan de la mano y por el sendero correcto, con una consigna de ganar-ganar, el país rápidamente romperá el umbral de crecimiento que tenemos. Ese crecimiento hará que haya más recursos para invertir, generar empleos y fomentar el desarrollo humano. Una cosa va de la mano con la otra. Sin embargo, el crecimiento y desarrollo serán reflectores de atención en todo el mundo. Ya pasamos por una experiencia similar con la ampliación del Canal, donde nos vino una oleada de extranjeros que luego no sabíamos cómo manejar. Es necesario entonces establecer una política migratoria inteligente. Panamá es un país con una posibilidad inmensa de crecimiento y desarrollo, pero es un país muy pequeño en población. Necesita de mano de obra calificada para responder a las nuevas exigencias. Eso conlleva a cambios importantes en la legislación que van desde la liberación de profesiones restringidas, hasta la facilidad de establecimiento en el país de esas personas altamente calificadas que necesitamos. Singapur, Omán, Emiratos Árabes Unidos, etc., son países con experiencia en estas lides. Y no se trata de crisoles de razas, sino de fomentar una migración inteligente que nos ayude a desarrollarnos. Es urgente que las autoridades tomen medidas adecuadas y humanitarias para garantizar que los migrantes sean tratados con justicia y dignidad. Además, es necesario considerar los valores y principios que fomentan el desarrollo sostenible y cooperativo entre los distintos pueblos de todo el mundo, en sintonía con nuestras obligaciones históricas y nuestras responsabilidades como ciudadanos globales. Al hacerlo, estamos construyendo puentes de entendimiento y promoviendo la paz, la justicia y la equidad. ¡Así de simple!