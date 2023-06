Niños y migración

Uno de los aspectos más dolorosos del fenómeno migratorio es el sufrimiento de los niños que se convierten en caminantes. De acuerdo con la última data de Unicef, el tránsito de menores de edad por la selva de Darién aumentó siete veces en los primeros dos meses de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022. En enero y febrero cerca de 9.700 niños y adolescentes atravesaron la selva panameña. A menudo se tiene una visión simplista y poco analítica de la migración. Por ello hay que subrayar que la niñez en condiciones de movilidad, particularmente la no acompañada, sufre de discriminación y violencia. Muchos de estos menores lamentablemente son víctimas del crimen organizado. En el caso de las niñas, el riesgo de ser víctimas de trata y violencia sexual es mayor, sin contar que casi todos los pequeños viajan con hambre, sed y expuestos a condiciones climatológicas severas. Hay que entender que esta realidad merece una consideración primordial. No debemos acostumbrarnos a que la crisis se normalice. No podemos permitir que la crisis migratoria se convierta en porcentajes y datos: son vidas que huyen de su patria por un futuro próspero y seguro. Es imperativo presionar a los gobiernos y a las instituciones para que se consolide el cuidado de la vida y la dignidad de los migrantes, especialmente de estos niños. Velar por sus derechos humanos es una norma inapelable. Su protección, cuidado y resguardo son un compromiso prioritario. Todo niño tiene derecho a un nombre, a reír, a pintar, a ser educado, a imaginar un mundo de colores donde los héroes existen. Los niños que cruzan Darién también son nuestros, no lo olvidemos nunca.