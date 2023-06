Sombras y luces

Parte de nuestros problemas es que vemos cómo otros llegan a cumplir sus metas, pero nosotros seguimos rezagados, porque ni siquiera tenemos la entereza de intentar el cambio. Panamá es un país que tiene muchas virtudes para lograr alcanzar el grado de desarrollo, pero no lo hace porque su liderazgo no intenta unir el país en una meta común. Hoy todos quieren llegar al poder, pero ninguno piensa en cómo unirnos. Y esa es la gran razón por la que no avanzamos. Es necesario poner por delante una meta que sea común para todos como lo fue en su momento la recuperación del Canal. Esta meta debe ser lograr el grado de desarrollo. ¿Cómo tener jubilaciones como noruegos, servicios de salud como daneses, educación como finlandeses y gobiernos como los nórdicos? La respuesta que algunos sacan a la ligera es que tenemos que tener primero una población como la nórdica. Pero no recuerdan que cuando en el gobierno revolucionario le propusieron al General Torrijos tener un centro bancario como el de Suiza, éste les dijo que primero trajeran a los suizos. Sin embargo, con los propios panameños se logró establecer el centro bancario. También ocurrió cuando nos dijeron que no podríamos administrar el Canal y hoy este bien público genera millones de dólares en dividendos para el país, mucho mejor que cuando lo administraba Estados Unidos. Es cierto, el futuro parece sombrío, pero solo necesitamos alumbrarnos de valentía y coraje para lograr el éxito. ¡Así de simple!