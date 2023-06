La elección de un nuevo presidente debe ser producto de un razonamiento franco y sincero con uno mismo, valorando cada propuesta que conlleve al mejor desenvolvimiento del país. Y no se trata de que ganó o perdió mi candidato; de lo que se trata es de si gana o pierde el país. En las últimas contiendas es lo que ha pasado. El país ha perdido, porque, como sociedad, no hemos logrado alcanzar metas que lleven a un buen desempeño económico. Aunque podemos jactarnos de un gran crecimiento, nuestro modelo de negocios está agotado, porque seguimos dependiendo de los servicios que cada día son más deficientes. El gran impulso para el desarrollo económico se dio en el quinquenio 94-99, pero los sucesivos Gobiernos no supieron aprovechar aquel despegue. Hoy, necesitamos cambios urgentes en esa economía basada en actividades que no generan valor agregado, porque aunado a la pérdida de competitividad por los costos y una productividad mínima, entraremos en terreno peligroso. Amén de que solo se generan empleos de baja calidad y, por ende, bajos salarios. Necesitamos transformarnos y eso conlleva la adopción de tecnología para la agricultura y la transformación de nuestros servicios, tanto en el canal como puertos. Ganar o perder depende de quién esté en la mejor posición para llevar el país por esa transformación tecnológica y el cambio del modelo de negocios que tenemos. Seguir pensando que el canal es nuestra única gallina de los huevos de oro no es opción. ¡Así de simple!