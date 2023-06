Las ironías con Darién

Por décadas, los sucesivos Gobiernos han dejado a Darién a su suerte. No fue hasta solo hace unos años, que se le impuso la tarea al Senafront de recorrer nuestra frontera con Colombia. Eso obligó a unos enfrentamientos con la guerrilla colombiana, que tenía a Panamá como su refugio. Pero Darién sigue en el abandono. La gente se queja porque no le llega agua potable o sus caminos y carreteras están dañados. ¡Qué decir de la salud, la educación, la seguridad! La vida en Darién se ve aislada, como si fuese en otro país. Pero Darién está más cerca de la ciudad de Panamá que Herrera o Chiriquí; sin embargo, no se hace mucho o se hace poco por esa provincia. Ahora Darién está en la palestra mundial, porque es el receptáculo de miles de migrantes que cruzan su selva escapando de sus países para tratar de llegar a Estados Unidos en busca del “sueño americano”. Son miles los que se arriesgan a cruzar la selva. Lo curioso es que ahora Darién está siendo promocionada como turismo de aventura. Una empresa alemana ofrece el paquete de cruzar la selva por la módica suma de 3500 dólares, más el costo de los pasajes. Proporciona a los aventureros un teléfono satelital y en caso de un peligro inminente, tienen un seguro que permite extraer en helicóptero al turista. Es la ironía más absurda. Unos arriesgan la vida para cruzar la selva en busca de mejores días, otros lo hacen por simple aventura y adrenalina. Y Panamá gastando millones de dólares en la atención de esos migrantes, pero manteniendo en el abandono a los darienitas y manteniendo la creencia de que la selva sigue siendo un tapón. ¡Así de simple!