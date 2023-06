Día a día vemos con más frecuencia perros y gatos que vagan –muchas veces en manadas– por los barrios panameños. Lamentablemente, tras la pandemia, el abandono de las mascotas cobró fuerza. El país no tiene suficientes albergues donde los animales puedan ser internados para su posterior adopción, lo que genera un panorama desolador. Muchos representantes de fundaciones proanimal han manifestado que estos sitios son “insostenibles, porque llevan a las personas a pensar que ahí pueden abandonar a sus mascotas sin consecuencias”. Cientos de estos animales mueren de hambre, los atropellan, sufren heridas y enfermedades que no son atendidas, y además son maltratados por personas. Sabemos que los perros y gatos domésticos son animales que proporcionan compañía y bienestar, alimentan un vínculo inquebrantable y se convierten en parte de la familia. No obstante, ignorar los impactos y las implicaciones para la salud humana que tienen estos animales desatendidos –cuando hay una superpoblación en las áreas urbanas– es una irresponsabilidad enorme. Es crucial rescatar los valores de compasión y empatía, y es imperativo que las autoridades ideen un plan de esterilización masiva y continua, con el fin de evitar la proliferación de nuevas generaciones de animales callejeros.