A los padres

Cuando se tiene un hijo, se adquiere una responsabilidad inquebrantable. Tanto la madre como el padre se convierten en cuidadores, guías y formadores de ese ser que desarrollará individualidad y una personalidad propia. El rol de padre no tiene que ser hostil, pero sí contundente y normativo, lo que hará un adulto honesto, compasivo e independiente. No obstante, hay que reconocer que aún en estos tiempos la paternidad irresponsable está presente, moldeada en contextos machistas, que, lamentablemente, influyen en sus descendientes. Hay que fomentar una paternidad presente, participativa, cariñosa y equitativa, como también cuestionar las formas tradicionales de crianza, consecuencia del mandato patriarcal. La crianza de un hijo es una responsabilidad compartida en partes iguales. Afortunadamente cada día son más los padres que ejercen esta labor en todo su concepto. Más allá del regalo material o la invitación a almorzar este domingo, es imposible no elogiar a esos seres que nos han dado la vida y que han sido nuestros primeros referentes. A ellos que dan amor. A ellos que nos enseñan que en la vida se llora para saber sobreponerse. A nuestro primer héroe. A quien nos enseñó los valores que nos construyen. A nuestro roble. A nuestro amigo. A ustedes, papás: ¡feliz día!