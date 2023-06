Nos falta mucho todavía

En los años 70 y 80 era muy común que en cada escuela, miembros del Cuerpo de Bomberos de cada localidad organizaran un ejercicio de desalojo por emergencia. Se daban las instrucciones de rigor y se hacía sonar un timbre de una manera ininterrumpida, lo que indicaba que era el momento de salir. Había incluso un premio para el salón que realizaba la evacuación de forma más ordenada, rápida y efectiva. Por alguna razón la práctica fue cayendo en desuso a pesar de que los riesgos cada vez son más evidentes: mayor población y con ello mayor aglomeraciones; más centros comerciales, edificios más altos, más automóviles y cada vez menos gente sin saber qué hacer en caso de una situación de crisis. La iniciativa de hacer un simulacro regional es por demás beneficiosa, ya que solamente así se puede medir la calidad de respuesta ante diferentes amenazas, pero esto de nada sirve si no se hacen los correctivos necesarios una vez termine el ejercicio. Como país firmante de todas las resoluciones habidas que promueven resiliencia y mejor calidad de vida para la población, se hace impostergable desarrollar una cultura nacional de seguridad que tanta utilidad ha demostrado en otras latitudes al salvar vidas. Para ello el Sinaproc y demás instancias de seguridad civil deben retomar su función más importante y menos atendida: educar a la población sobre qué hacer ante una situación de peligro. Lo visto y analizado durante el simulacro en días pasados, deja mucho que decir de dónde estamos. Con lo cual, no perdamos más tiempo y manos a la obra antes que tengamos que lamentarnos por no actuar a tiempo y con eficacia.