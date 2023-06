Celulares y niños

¿Desde qué edad es recomendable exponer a nuestros hijos al mundo del smartphone? He aquí el debate. Ya sea en la calle, restaurantes, malls o en las casas vemos a madres y padres ofrecer sus tabletas o teléfonos para conseguir neutralizar la intranquilidad propia de la niñez. Los niños de hoy están hipnotizados por esa luz blanca del celular. No sueltan la pantalla. Caminan, comen y se sientan con un teléfono o tablet en la mano, ignoran lo que pasa alrededor y omiten la realidad. Hace tiempo ya comenzamos a darnos cuenta de que el internet nos esclaviza y genera una adicción difícil de superar. No hace mucho un investigador de una de las instituciones del pensamiento mundial, el MIT, aseguró que “los nuevos nativos digitales son la primera generación de la historia con menos coeficiente intelectual que sus padres”. Italia prohibió el uso de celulares en sus aulas y Francia lo hizo en 2018. En un pueblo de Irlanda las asociaciones de padres adoptaron una especie de código y eliminaron los dispositivos. ¿Qué futuro estamos formando? Se hace impostergable regular y poner límites a las tecnologías. Los padres deben pensar en su hijos y no en ese minuto de tranquilidad logrado por el embelesamiento de un teléfono. Seamos ejemplo y formemos mejor para esas generaciones que queremos: críticas e independientes.