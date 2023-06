Política y juventud

Dentro de un ambiente electoral, que comenzó mucho antes de lo esperado, se sienten aires diferentes. Y es cuando uno se pregunta: ¿La ola de generación de políticos nuevos es la esperanza? Más allá de las frases hechas y repetidas de que la juventud es el futuro, los jóvenes políticos han decidido involucrarse en el presente y están creando historia. Sean de un partido tradicional, nuevo o independientes se han volcado a participar con entusiasmo y capacidad crítica, con el objetivo de generar cambios contundentes. No es un secreto que la ciudadanía quiere propuestas concretas y obras en firme, está harta de lo mismo. Por ello se quiere eficacia en proyectos de desarrollo y no simple palabrería y falsas promesas. Aunque la juventud no es garantía de que ofrezcan políticas certeras, hay que reconocer que estos nuevos líderes tienen ideas limpias, frescas, innovadoras, y que demuestran un gran interés en el cambio de gestión de las políticas públicas. La mayoría demuestra su bagaje intelectual, y marca la diferencia ante este cúmulo de supuestos líderes parlanchines. No perdamos de vista a aquellos que tienen una convicción distinta. Abrir paso a esta generación que está cuajando es también impulsar soluciones. Si siguen con el mismo ímpetu, podríamos ser testigos de hechos prometedores que harán de Panamá el país que todos queremos.