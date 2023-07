Mientras nuestros políticos centran su verborrea en la corrupción como el más grande de nuestros males, tienen fuera de su lectura una manifestación social que cada día se hace más fuerte. Se trata de los famosos “parkings” que se desarrollan en los conglomerados sociales alrededor de las ciudades. Y hay que leerlos como una forma de rebeldía, porque se trata de una población joven que quiere la fiesta y relación social con los vecinos y amigos, pero que está consciente de que allí siempre habrá algo más allá que ponga su adrenalina al máximo. Son eventos que manifiestan que en el enfrentamiento está la voz de ese pueblo olvidado que necesita un escape para salir de la cotidianeidad, del conformismo en que lo han sometido; en la forma como lo miran las autoridades y la gente con más recursos... Los políticos tienen que tener esa lectura y desde ya saber que esa gente, que los sucesivos Gobiernos han “contenido” en barriadas, lo que quiere es un verdadero desarrollo que la convierta en ciudadanos de primera y no gente que se desecha, porque no importa. Desde la invasión del 89 no hemos construido una sola ciudad que la integre, sino edificios para contenerla. Es una especie de apartheid moderno en el que hemos caído. El problema es cuando la juventud que participa en esos “parkings” logra salpicar su entusiasmo a la juventud de los barrios adinerados, esos que lo tienen todo, pero a la vez nada; vida de calle, de adrenalina y al juntarse forman verdaderos conflictos sociales, como ya está ocurriendo en Francia y otros países de Europa. No saber leer los “parkings” es un error garrafal. ¡Así de simple!