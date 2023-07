A trabajar en equipo

El país tiene que prepararse para los próximos 50 años y la lógica indica que se tomen en cuenta las diversas opiniones sobre ese futuro. Es conveniente que el llamado lo haga la Concertación o el propio Gobierno y se trace la ruta a seguir en materia económica, agro, agua y empleos, por ejemplo. Y es que no podemos seguir a expensas de que cualquier grupo amanezca con el buen humor para que el resto de la población pueda transitar libremente por la Panamericana. Esto nos lleva a buscar alternativas al transporte para trasladar cargas de un lado a otro del país y no necesariamente por carretera. Hay que fomentar la construcción de más puertos en las provincias y explorar todas las posibilidades de desarrollo económico al margen de la agrícola. El problema estriba en que cada grupo quiere mantener sus nichos y cuando alguien asoma la cabeza con un nuevo proyecto le caen con toda clase de campañas. La Concertación Nacional es un buen foro para que, entre las principales mentes de nuestros economistas, nos concentremos en buscar las diversas fórmulas para levantar el PIB y al mismo tiempo generar los empleos que tanto necesitamos. El desarrollo de puertos es un buen paso, porque esto a su vez trae consigo el desarrollo de otras actividades y eso genera empleos. Panamá es un país que está a la vanguardia en crecimiento, pero no podemos conformarnos con ser el primero en esa materia en América Latina. Tenemos que crecer y desarrollarnos y llevar nuestro PIB a, por lo menos, 200 mil millones de dólares y no los 75 mil millones que hoy tenemos. Eso requiere mentes brillantes trabajando en equipo y no grupos que boicotean cada proyecto que sale a la luz. ¡Así de simple!