La política para que la Universidad de Panamá y todas las universidades estatales se mantengan abiertas y con facilidad para que cualquier estudiante, por pobre que sea, pueda entrar y recibir educación superior es correcta y adecuada. Sin embargo, esto no significa que cualquiera, sin un promedio adecuado, debe entrar. Y es justo lo que ocurre, porque hoy tenemos en nuestras universidades públicas a miles de estudiantes, saturando el presupuesto y a la vez impidiendo su uso en otras cosas importantes, como las investigaciones. Es la razón por la que nuestras universidades están muy por debajo en los “rankings” internacionales. Nuestras universidades tienen que subir la vara. No es posible darle cabida a cualquiera, porque no se trata de estatus social, sino de calidad educativa. Sea pobre o rico, cualquiera que tenga el promedio mínimo requerido puede entrar a la universidad, cuyo costo anual quizás no llega ni a cien dólares en la mayoría de estas universidades estatales. El problema es que se acepta a todo el mundo, porque no hay un filtro más fuerte. El solo subir la vara en las universidades estatales, obligará a los colegios a preparar mejor a los estudiantes de primaria y secundaria, pero también obligará a las universidades privadas a tener buenas carreras para estudiantes, en vez de graduar estudiantes a la carrera. La sociedad está exigiendo mejorar nuestra educación y eso no es solo en las escuelas de primaria y secundaria; es extensivo a la educación superior y nuestras universidades públicas están obligadas a subir al vara. ¡Así de simple!