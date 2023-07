El progreso de un país depende de su educación. Pero ¿qué educación? Es indudable que invertir en la investigación científica es el camino correcto. Por décadas hemos invertido dinero en subsidios y otros proyectos más visibles, pero literalmente abandonamos la inversión en ciencia. Hoy contamos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá, AIP, que nos enorgullece con sus desarrollos. No obstante, necesitamos que la inversión científica también llegue a nuestras universidades. Según el “ranking” mundial, Suiza, Estados Unidos y Suecia están entre los pioneros en la inversión científica mundial. China ya entró entre los diez y Turquía e India caminan con paso firme en esa dirección. Panamá, con un canal que le da un servicio al mundo y puertos de primera línea, también tiene que volcarse a la investigación científica. El Indicasat-AIP es un buen comienzo, pero no solo debe robustecerse, sino ampliarse a las universidades. Invertir en ciencia es invertir en la gente y en el mundo. No solo investigar curas para las enfermedades, sino para el desarrollo de la agricultura y el medio ambiente. La ciencia es nuestro futuro y tenemos científicos que hoy prestan sus conocimientos a otros países, por una razón simple: porque aquí no encuentran un lugar para vivir e investigar. Tenemos que dotar a nuestros científicos de laboratorios y herramientas necesarias, porque serán ellos los que nos llevarán al desarrollo como nación. ¡Así de simple!