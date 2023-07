Hambruna en el mundo

“Hay que invertir en medidas preventivas y actuar de manera efectiva. Con hambre no hay progreso”

Los datos publicados esta semana obligan a mirar de cerca lo que pone en jaque a la seguridad alimentaria. El último informe de la FAO advierte de que 783 millones de personas en el mundo padecen hambre. La cifra representa un incremento de 122 millones de personas desde 2019. En muchos hogares de todos los países, incluido Panamá, no se pueden ingerir las tres principales comidas para lograr una buena alimentación. Muchas familias tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, y el desempleo, la informalidad, el acceso limitado a bienes y servicios, la inflación y los efectos climáticos son algunos de los factores que vulneran una buena nutrición y por ende afectan el bienestar social y la salud de la población. Ante esta realidad hay que poner principal atención en la niñez. Los efectos de la mala alimentación sobre los niños son inmediatos: perjudica el desarrollo cerebral, interfiere con su aprendizaje, debilita su sistema inmunológico y aumenta el riesgo de infección y, en muchos casos, ocasiona la muerte. Hay que reconocer que se han ejecutado acciones que han permitido mejoras para combatir el hambre, pero hace falta mucho más. No se puede obviar lo que podría ocasionar el fenómeno de El Niño, que sin lugar a dudas impactará en la producción de alimentos. Hay que invertir en medidas preventivas y actuar de manera efectiva. Con hambre no hay progreso.