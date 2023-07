Descuidos imperdonables

El deporte es fundamental para el bienestar de la población. Ayuda en la salud, en la concentración mental y de manera competitiva, genera un sentimiento de orgullo que fortalece la nación. Pero llevamos décadas sin tomar en cuenta al deporte como parte importante para el bienestar general y el desarrollo del país. Las inversiones cuantiosas que hacemos en esta materia no se ven, quizás porque el presupuesto termina en otra parte. Y el resultado de ese descuido se ve y nos golpea como sociedad. La pobre actuación de Panamá en los recientes Juegos Centroamericanos nos dice mucho. Pero también se ve en los barrios, donde las canchas y cuadros que si acaso hay, están tomadas por los “capos” del área y parece que no nos importa. Crecen más las pandillas que los atletas. Hoy volteamos la mirada al deporte, porque la selección de fútbol de las diversas categorías nos llenan de orgullo. Pero ese esfuerzo es solo en un deporte y quizás por ayuda que no parte del propio Estado. ¿Cómo es posible que se permitan funcionar escuelas sin que se tome en cuenta el deporte? Pero las escuelas florecen como esporas, porque se ven como negocio. Sí, tenemos muchas escuelas en las barriadas, pero metidas en casas, sin un gimnasio y una cancha. La norma debe ser que cada escuela pública y privada tenga teatro, gimnasio y cancha, de lo contrario su educación no será integral y descuidamos la formación de nuestros niños y jóvenes. No invertir en deportes es un error. ¡Así de simple!